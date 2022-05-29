Глава курганского района ищет заместителей через соцсети

Администрация Притобольного района (Курганская область) ищет новых сотрудников через социальные сети. Список вакансий опубликован в официальной группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». В частности, через соцсеть глава района хочет найти заместителей.
«Внимание, вакансии: первый заместитель главы Притобольного района, заместитель главы Притобольного района — руководитель Финансового отдела, руководитель отдела правовой и кадровой работы», — указано в опубликованном сообщении. Также в отделы районной администрации нужны главные специалисты, бухгалтеры, инспектор, экономист, руководитель сектора. Всего опубликованы 12 вакансий.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.
Администрация Притобольного района (Курганская область) ищет новых сотрудников через социальные сети. Список вакансий опубликован в официальной группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». В частности, через соцсеть глава района хочет найти заместителей. «Внимание, вакансии: первый заместитель главы Притобольного района, заместитель главы Притобольного района — руководитель Финансового отдела, руководитель отдела правовой и кадровой работы», — указано в опубликованном сообщении. Также в отделы районной администрации нужны главные специалисты, бухгалтеры, инспектор, экономист, руководитель сектора. Всего опубликованы 12 вакансий. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом сентябре главой Притобольного района стала Лариса Злыднева. Она временно руководила муниципалитетом с конца мая. Предыдущий руководитель района Дмитрий Лесовой покинул этот пост по собственному желанию.