Глава курганского района ищет заместителей через соцсети

В администрации Притобольного района открыты вакансии заместителей главы и главных специалистов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Притобольного района (Курганская область) ищет новых сотрудников через социальные сети. Список вакансий опубликован в официальной группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». В частности, через соцсеть глава района хочет найти заместителей.

«Внимание, вакансии: первый заместитель главы Притобольного района, заместитель главы Притобольного района — руководитель Финансового отдела, руководитель отдела правовой и кадровой работы», — указано в опубликованном сообщении. Также в отделы районной администрации нужны главные специалисты, бухгалтеры, инспектор, экономист, руководитель сектора. Всего опубликованы 12 вакансий.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом сентябре главой Притобольного района стала Лариса Злыднева. Она временно руководила муниципалитетом с конца мая. Предыдущий руководитель района Дмитрий Лесовой покинул этот пост по собственному желанию.