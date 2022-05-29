29 мая 2022

Глава курганского района ищет заместителей через соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
В администрации Притобольного района открыты вакансии заместителей главы и главных специалистов (архивное фото) Фото:

Администрация Притобольного района (Курганская область) ищет новых сотрудников через социальные сети. Список вакансий опубликован в официальной группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». В частности, через соцсеть глава района хочет найти заместителей.

«Внимание, вакансии: первый заместитель главы Притобольного района, заместитель главы Притобольного района — руководитель Финансового отдела, руководитель отдела правовой и кадровой работы», — указано в опубликованном сообщении. Также в отделы районной администрации нужны главные специалисты, бухгалтеры, инспектор, экономист, руководитель сектора. Всего опубликованы 12 вакансий.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом сентябре главой Притобольного района стала Лариса Злыднева. Она временно руководила муниципалитетом с конца мая. Предыдущий руководитель района Дмитрий Лесовой покинул этот пост по собственному желанию.

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Администрация Притобольного района (Курганская область) ищет новых сотрудников через социальные сети. Список вакансий опубликован в официальной группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». В частности, через соцсеть глава района хочет найти заместителей. «Внимание, вакансии: первый заместитель главы Притобольного района, заместитель главы Притобольного района — руководитель Финансового отдела, руководитель отдела правовой и кадровой работы», — указано в опубликованном сообщении. Также в отделы районной администрации нужны главные специалисты, бухгалтеры, инспектор, экономист, руководитель сектора. Всего опубликованы 12 вакансий. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом сентябре главой Притобольного района стала Лариса Злыднева. Она временно руководила муниципалитетом с конца мая. Предыдущий руководитель района Дмитрий Лесовой покинул этот пост по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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