Ушел в отставку глава курганского района, где сорвалась реформа

Дмитрий Лесовой руководил Притобольным районом с апреля 2019 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свой пост покинул глава Притобольного района (Курганская область) Дмитрий Лесовой и его заместитель. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из числа жителей Притобольного района.

«В скандальном Притобольном районе глава ушел с поста вместе с первым заместителем Сергеем Камагоровым», — сообщил URA.RU источник. По его данным, Лесовой подал заявление об отставке на прошлой неделе. 26 мая состоялось заседание районной думы. Отставку главы депутаты приняли. Лесовой в разговоре с журналистом URA.RU, даже не выслушав вопрос, сказал: «Без комментариев».

URA.RU писало, что в Притобольном районе реформу отменили после того, как жители четырех сельсоветов выступили против объединения. Также против объединения в округа сейчас выступают жители некоторых сельсоветов Кетовского, Половинского и Юргамышского районов.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. Но ее поддерживают не все чиновники муниципального уровня. К настоящему времени в регионе создано три округа, 29 апреля облдума поддержала создание еще трех округов.