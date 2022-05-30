Дмитрий Зыков вину не признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении теперь уже бывшего следователя следственного управления СКР по области Дмитрия Зыкова, обвиняемого в нанесении смертельных травм жителю Копейска. Обвиняемый вину не признал, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Судебное заседание началось с существенной задержкой. В суд для поддержки обвиняемого и его соучастника Кирилла Зубкова приехали их родные и друзья. Адвокатом Дмитрия Зыкова стал Иван Верченко. Интересы родных погибшего копейчанина представлял юрист Борис Мягков, заявивший, что будет настаивать на заключении обвиняемых под стражу в целях объективного расследования дела. При этом в разговоре с корреспондентом URA.RU он признал, что случившееся — результат трагического стечения обстоятельств.

«Ходатайство в суде поддержал следователь ГСУ СК России, в производство которого из органов следствия Челябинской области изъяли уголовное дело. Судебное заседание прошло в закрытом порядке, о чем попросили следователь и прокурор, но при этом возражал адвокат и сам Зыков, заявившие, что присутствие СМИ необходимо, так как, по их мнению, фактические обстоятельства дела иные, нежели говорит следствие», — передает корреспондент.

«Следователь и прокурор ходатайство поддержали, адвокат просил об избрании домашнего ареста, заявил о неверной, завышенной, квалификации. Суд учел, что зыков обвиняется в совершениии особо тяжкого преступления, знаком с сотрудниками СК и вторым соучастником, расследование идет в активной фазе», — заявил судья Александр Табаков и удовлетворил ходатайство следователя. В результате суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца — до 28 июля 2022 года. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

По данным URA.RU, следствие считает, что обвиняемые рано утром в субботу, 28 мая, ехали с развлекательного заведения в такси и увидели драку нескольких мужчин около ночного клуба Opera на улице Цвиллинга. С целью разнять дерущихся они остановились, вышли из машины и попытались пресечь конфликт, однако в процессе сами причинили травмы головы одному из мужчин. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, следователей задержали сотрудники полиции. Согласно заключению по результатам вскрытия трупа погибшего, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Дмитрию Зыкову избрали меру пресечения в Центральном суде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам