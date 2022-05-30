В Челябинске нашли замену главному налоговику, уехавшему в ХМАО

Михаила Бирюка (на фото) сменит его заместитель Александр Жеребцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области временно возглавит Александр Жеребцов, ныне работающий замруководителя УФНС. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах. Его начальник Михаил Бирюк переезжает в ХМАО, где возглавит окружное управление ФНС.

«Бирюк возглавлял УФНС по Челябинской области второй срок подряд, сейчас подошло время ротации. Свободным оказалось место в ХМАО-Югре. До назначения нового начальника УФНС по Челябинской области руководить ведомством будет советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Жеребцов», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УФНС по Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе налоговой инспекции ХМАО попросили прислать письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил.

Жеребцов родился 5 июля 1985 года в Челябинске. В 2006 году окончил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) по специальности «Антикризисное управление», в 2008 году тот же вуз по специальности «Юриспруденция». В налоговых органах работает с июля 2006 года. Курирует отдел обеспечения процедур банкротства; отдел урегулирования задолженности; отдел налогообложения имущества; отдел по внедрению «АИС Налог-3»; отдел информационных технологий; отдел контроля налоговых органов; хозяйственный отдел; отдел регистрации и учета налогоплательщиков.

Бирюк возглавил УФНС по Челябинской области в ноябре 2015 года. Перед этим он занимал пост заместителя начальника управления.

Александр Жеребцов возглавит УФНС по Челябинской области Фото: сайт УФНС по Челябинской области

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