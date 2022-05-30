Налоговик из Челябинска возглавит УФНС ХМАО. Прежняя начальница стала замгубернатора

30 мая 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Михаил Бирюк из Челябинска переедет в Ханты-Мансийск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава налоговой инспекции Челябинской области Михаил Бирюк будет назначен руководителем УФНС по ХМАО. Место остается вакантным после того, как прежний начальник югорской налоговой инспекции Ольга Литова перешла на должность заместителя губернатора Югры. О кадровых ротациях в ведомстве URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Челябинской области. «У Михаила Бирюка истекает второй срок пребывания на посту главы УФНС по Челябинской области. В целях ротации было принято решение отправить его в Югру. Там место руководителя региональном налоговой инспекции вакантно», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФНС по Челябинской области получить комментарий не удалось. В пресс-службе налоговой инспекции ХМАО попросили от корреспондента URA.RU запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. На сайте УФНС Югры значится, что на данный момент и. о. руководителя является Ольга Зиновьева. Ранее URA.RU сообщало, что Литова ушла в окружное правительство с поста главы налоговой инспекции ХМАО в феврале. Она сменила на посту замгубернатора Галину Максимову, которая перешла в ранг советника главы региона. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Глава налоговой инспекции Челябинской области Михаил Бирюк будет назначен руководителем УФНС по ХМАО. Место остается вакантным после того, как прежний начальник югорской налоговой инспекции Ольга Литова перешла на должность заместителя губернатора Югры. О кадровых ротациях в ведомстве URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Челябинской области. «У Михаила Бирюка истекает второй срок пребывания на посту главы УФНС по Челябинской области. В целях ротации было принято решение отправить его в Югру. Там место руководителя региональном налоговой инспекции вакантно», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФНС по Челябинской области получить комментарий не удалось. В пресс-службе налоговой инспекции ХМАО попросили от корреспондента URA.RU запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. На сайте УФНС Югры значится, что на данный момент и. о. руководителя является Ольга Зиновьева. Ранее URA.RU сообщало, что Литова ушла в окружное правительство с поста главы налоговой инспекции ХМАО в феврале. Она сменила на посту замгубернатора Галину Максимову, которая перешла в ранг советника главы региона.