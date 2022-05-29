В пиар-блоке губернатора Шумкова произошли кадровые перестановки

В пресс-службе губернатора Курганской области произошли кадровые изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области произошли кадровые перестановки. С должности замдиректора ведомства ушла Александра Малыгина, которая заняла этот пост в начале марта. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший директор ведомства и пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин. Информацию подтвердили в ведомстве.

«У Александры Малыгиной сегодня крайний рабочий день в департаменте информационной и внутренней политики. Исполнять обязанности заместителя директора департамента информационной и внутренней политики будет Татьяна Панкова», — говорится в сообщении. Указано, что Малыгина уходит по состоянию здоровья. «Есть необходимость пройти длительное лечение. Это единственная и достоверная причина ее ухода», — написал Тетерин.

Татьяна Панкова не ответила на звонки на сотовый и рабочий телефон. До Малыгиной также не удалось дозвониться. Директор департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко подтвердил URA.RU кадровые перестановки.

URA.RU писало, что Малыгина была назначена заместителем директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области 1 марта. До этого она руководила пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее источники URA.RU сообщали, что заместителем директора регионального департамента информационной и внутренней политики может стать Татьяна Панкова, которая много лет работает в пресс-службе губернатора.

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