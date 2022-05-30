В июне Алексею Мещерякову исполнится 29 лет, он один из самых молодых депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков стал автором главной сенсации декларационной кампании-2021. Будучи юристконсультом в ООО «Финансы и Право» (по крайней мере, так указано на сайте думы) и не имея зарегистрированных на него активов, 28-летий народный избранник отчитался о годовом заработке в 51,5 миллиона рублей. Это на 29 миллионов больше, чем в 2020-м.

Список имущества, которым владеет депутат, не изменился. Ему по-прежнему принадлежат квартира (80,3 кв. м.) и Toyota Corolla.

«Офигеть! No comment», — рассмеявшись, отреагировал коллега Мещерякова, услышав от корреспондента сумму. «Хочу так же», — сказал еще один депутат, хорошо знакомый с Мещеряковым. Третий народный избранник, отвечая на вопрос, чем реально занимается Мещеряков, отрезал: «Ничем». Дозвониться до самого депутата к моменту публикации не удалось.

Мещеряков оказался на третьем месте по доходам среди депутатов за 2021 год. На второй строчке неформального рейтинга — Алексей Вихарев (63,4 млн рублей), на первой — Дмитрий Николаев (69,6 млн). Все они входят в одну городскую группу влияния, лидером которой в думе считается Вихарев. Другие старшие товарищи Мещерякова по лобби — Александр Колесников и Михаил Вечкензин — заработали меньше: 30 млн и 5,7 млн соответственно.