Штормовое предупреждение объявлено в ЯНАО

Ветер местами будет достигать 17 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО 31 мая объявлено штормовое предупреждение, ветер порывами может достигать 17 м/с. Сообщение об этом опубликовали на сайте мэрии Нового Уренгоя.

«31 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах порывы до 17 м/с», — сообщили в пресс-центре газовой столицы региона со ссылкой на гидрометцентр ЯНАО.

Температура при этом может опускаться до нуля ночью и до +5°С днем. При натекании облаков температура может подняться до +18°С.

Сильный ветер дует в округе не первый день. На выходных из-за него не работала переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.