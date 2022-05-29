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Штормовое предупреждение объявлено в ЯНАО

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Ветер-вандал Курган, ветер
Ветер местами будет достигать 17 м/с Фото:

В ЯНАО 31 мая объявлено штормовое предупреждение, ветер порывами может достигать 17 м/с. Сообщение об этом опубликовали на сайте мэрии Нового Уренгоя.

«31 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах порывы до 17 м/с», — сообщили в пресс-центре газовой столицы региона со ссылкой на гидрометцентр ЯНАО.

Температура при этом может опускаться до нуля ночью и до +5°С днем. При натекании облаков температура может подняться до +18°С.

Сильный ветер дует в округе не первый день. На выходных из-за него не работала переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.

В ЯНАО 31 мая объявлено штормовое предупреждение, ветер порывами может достигать 17 м/с. Сообщение об этом опубликовали на сайте мэрии Нового Уренгоя. «31 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах порывы до 17 м/с», — сообщили в пресс-центре газовой столицы региона со ссылкой на гидрометцентр ЯНАО. Температура при этом может опускаться до нуля ночью и до +5°С днем. При натекании облаков температура может подняться до +18°С. Сильный ветер дует в округе не первый день. На выходных из-за него не работала переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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