Работа переправы Салехард — Лабытнанги была приостановлена из-за штормового ветра.
Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги временно остановилась, в настоящее время движение возобновлено. Об этом сообщается на странице единой дежурной диспетчерской службы города Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте».
«Движение паромов на переправе Лабытнанги — Салехард приостановлено из—за усиления ветра», — сообщили в соцсети. Позже единая диспетчерская служба заявила об открытии переправы, паромы отправляются по мере заполняемости.
Ранее URA.RU рассказало о возможных перебоях в работе переправы. Это связано с усилением ветра. Штормовое предупреждение объявлено с 28 по 30 мая.
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