Работа переправы Салехард — Лабытнанги была приостановлена из-за штормового ветра. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги временно остановилась, в настоящее время движение возобновлено. Об этом сообщается на странице единой дежурной диспетчерской службы города Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте».

«Движение паромов на переправе Лабытнанги — Салехард приостановлено из—за усиления ветра», — сообщили в соцсети. Позже единая диспетчерская служба заявила об открытии переправы, паромы отправляются по мере заполняемости.

Ранее URA.RU рассказало о возможных перебоях в работе переправы. Это связано с усилением ветра. Штормовое предупреждение объявлено с 28 по 30 мая.