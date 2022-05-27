27 мая 2022
26 мая 2022

В ЯНАО остановилась работа главной переправы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
Работа переправы Салехард — Лабытнанги была приостановлена из-за штормового ветра. Фото:

Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги временно остановилась, в настоящее время движение возобновлено. Об этом сообщается на странице единой дежурной диспетчерской службы города Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте».

«Движение паромов на переправе Лабытнанги — Салехард приостановлено из—за усиления ветра», — сообщили в соцсети. Позже единая диспетчерская служба заявила об открытии переправы, паромы отправляются по мере заполняемости.

Ранее URA.RU рассказало о возможных перебоях в работе переправы. Это связано с усилением ветра. Штормовое предупреждение объявлено с 28 по 30 мая.

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Работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги временно остановилась, в настоящее время движение возобновлено. Об этом сообщается на странице единой дежурной диспетчерской службы города Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте». «Движение паромов на переправе Лабытнанги — Салехард приостановлено из—за усиления ветра», — сообщили в соцсети. Позже единая диспетчерская служба заявила об открытии переправы, паромы отправляются по мере заполняемости. Ранее URA.RU рассказало о возможных перебоях в работе переправы. Это связано с усилением ветра. Штормовое предупреждение объявлено с 28 по 30 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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