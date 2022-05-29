Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) у дома №38 по улице Омской мотоциклист въехал в автомобиль. С травмами его госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. У мотоциклиста перелом конечностей, травма головы, он госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Полицейские выясняют причины аварии. Ранее URA.RU писало, что на пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка.