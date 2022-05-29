29 мая 2022

Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
У пострадавшего травма головы и конечностей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) у дома №38 по улице Омской мотоциклист въехал в автомобиль. С травмами его госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. У мотоциклиста перелом конечностей, травма головы, он госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Полицейские выясняют причины аварии.

Ранее URA.RU писало, что на пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка.

ДТП в Нижневартовске, ул. Омская, 38

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В Нижневартовске (ХМАО) у дома №38 по улице Омской мотоциклист въехал в автомобиль. С травмами его госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. У мотоциклиста перелом конечностей, травма головы, он госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Полицейские выясняют причины аварии. Ранее URA.RU писало, что на пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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