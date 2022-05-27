В Нижневартовске столкнулись три автомобиля. Видео

28 мая 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

В аварии пострадала девушка, ее госпитализировали Фото: Александр Мамаев © URA.RU На пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске (ХМАО) столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Пассажирку „ВАЗ-2114“ госпитализировали, у нее сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Автомобилем управляла девушка 2001 года рождения», — рассказали в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы. В Сургуте на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка.

На пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске (ХМАО) столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Пассажирку „ВАЗ-2114“ госпитализировали, у нее сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Автомобилем управляла девушка 2001 года рождения», — рассказали в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы. В Сургуте на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка.