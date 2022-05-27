27 мая 2022
26 мая 2022

В Нижневартовске столкнулись три автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
В аварии пострадала девушка, ее госпитализировали Фото:

На пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске (ХМАО) столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Пассажирку „ВАЗ-2114“ госпитализировали, у нее сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Автомобилем управляла девушка 2001 года рождения», — рассказали в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы. В Сургуте на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка.

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На пересечении улиц Спортивная и Дзержинского в Нижневартовске (ХМАО) столкнулись два автомобиля «Ваз» и «Тойота». В ДТП пострадала 21-летняя девушка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Пассажирку „ВАЗ-2114“ госпитализировали, у нее сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Автомобилем управляла девушка 2001 года рождения», — рассказали в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы. В Сургуте на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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