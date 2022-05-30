Пермский завод будет изготавливать инновационный продукт

30 мая на совете по предпринимательству Пермского края Краснокамскому заводу металлических сеток (КЗМС) присвоили статус приоритетного за проект по изготовлению инновационных металлических сеток. Проект получит материальную поддержку местных властей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского каря.
«ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“ (КЗМС) в рамках нового инвестпроекта планирует начать выпуск нового продукта — инновационной каркасной сетки „Росомаха“. Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит КЗМС получить административную поддержку проекта, а также воспользоваться мерой инвестиционным налоговым вычетом», — написано в сообщении.
Генеральный директор ПАО «КЗМС» Дмитрий Пищальников отметил, что каркасные сетки пользуются широким спектром, «от нужд Минобороны до сферы ЖКХ и гражданского строительства». Например, в качестве дорожных покрытий в условиях бездорожья. «Реализация проекта позволит заместить импортные аналоги, которые российские предприятия ранее приобретали за рубежом», — пояснил Пищальников. В рамках инвестиционного проекта в краснокамский завод будет куплено и установлено оборудование для производства инновационного продукта. Предприятие оценивает проект в 165 млн рублей. Запуск планируется в 2023 году.
Ранее Страны ЕС и ряд других государств ввели против России санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские компании и правительство находят новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.
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30 мая на совете по предпринимательству Пермского края Краснокамскому заводу металлических сеток (КЗМС) присвоили статус приоритетного за проект по изготовлению инновационных металлических сеток. Проект получит материальную поддержку местных властей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского каря. «ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“ (КЗМС) в рамках нового инвестпроекта планирует начать выпуск нового продукта — инновационной каркасной сетки „Росомаха“. Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит КЗМС получить административную поддержку проекта, а также воспользоваться мерой инвестиционным налоговым вычетом», — написано в сообщении. Генеральный директор ПАО «КЗМС» Дмитрий Пищальников отметил, что каркасные сетки пользуются широким спектром, «от нужд Минобороны до сферы ЖКХ и гражданского строительства». Например, в качестве дорожных покрытий в условиях бездорожья. «Реализация проекта позволит заместить импортные аналоги, которые российские предприятия ранее приобретали за рубежом», — пояснил Пищальников. В рамках инвестиционного проекта в краснокамский завод будет куплено и установлено оборудование для производства инновационного продукта. Предприятие оценивает проект в 165 млн рублей. Запуск планируется в 2023 году. Ранее Страны ЕС и ряд других государств ввели против России санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские компании и правительство находят новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.