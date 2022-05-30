Пермский завод будет изготавливать инновационный продукт

Инновационный продукт пермского завода заменит импортный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

30 мая на совете по предпринимательству Пермского края Краснокамскому заводу металлических сеток (КЗМС) присвоили статус приоритетного за проект по изготовлению инновационных металлических сеток. Проект получит материальную поддержку местных властей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского каря.

«ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“ (КЗМС) в рамках нового инвестпроекта планирует начать выпуск нового продукта — инновационной каркасной сетки „Росомаха“. Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит КЗМС получить административную поддержку проекта, а также воспользоваться мерой инвестиционным налоговым вычетом», — написано в сообщении.

Генеральный директор ПАО «КЗМС» Дмитрий Пищальников отметил, что каркасные сетки пользуются широким спектром, «от нужд Минобороны до сферы ЖКХ и гражданского строительства». Например, в качестве дорожных покрытий в условиях бездорожья. «Реализация проекта позволит заместить импортные аналоги, которые российские предприятия ранее приобретали за рубежом», — пояснил Пищальников. В рамках инвестиционного проекта в краснокамский завод будет куплено и установлено оборудование для производства инновационного продукта. Предприятие оценивает проект в 165 млн рублей. Запуск планируется в 2023 году.

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