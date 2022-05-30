Челябинский депутат снизил цену на элитный SPA-центр

Олег Иванов вновь изменил стоимость продажи спа-центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость продажи собственного SPA-центра LYNX-CLUB. По данным сайта «Авито», ранее он поднимал цену до 250 миллионов рублей. Сейчас она составляет 220 миллионов рублей.

Стоимость продажи элитного центра для отдыха, расположенного на северо-западе Челябинска возле трамвайного кольца, была обновлена 30 мая. Описание комплекса осталось прежним.

Первоначально СПА-центр, где ранее располагался кинотеатр «Заречье», был выставлен на продажу за 300 миллионов рублей. В то время Иванов занимал должность главы строительной компании «Альфастрой». В сентябре 2021 в офисы компаний, связанных с компанией депутата, наведались силовики и провели обыски.

С Иванова взыскивают долги кредиторы, среди которых государственные налоговые службы. Он добился отмены ареста своего имущества на сумму более чем 119 млн рублей. На звонок URA.RU Иванов не ответил.