30 мая 2022

Челябинский депутат снизил цену на элитный SPA-центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская городская дума. Депутаты, иванов олег
Олег Иванов вновь изменил стоимость продажи спа-центра Фото:

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость продажи собственного SPA-центра LYNX-CLUB. По данным сайта «Авито», ранее он поднимал цену до 250 миллионов рублей. Сейчас она составляет 220 миллионов рублей.

Стоимость продажи элитного центра для отдыха, расположенного на северо-западе Челябинска возле трамвайного кольца, была обновлена 30 мая. Описание комплекса осталось прежним.

Первоначально СПА-центр, где ранее располагался кинотеатр «Заречье», был выставлен на продажу за 300 миллионов рублей. В то время Иванов занимал должность главы строительной компании «Альфастрой». В сентябре 2021 в офисы компаний, связанных с компанией депутата, наведались силовики и провели обыски.

С Иванова взыскивают долги кредиторы, среди которых государственные налоговые службы. Он добился отмены ареста своего имущества на сумму более чем 119 млн рублей. На звонок URA.RU Иванов не ответил.

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Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость продажи собственного SPA-центра LYNX-CLUB. По данным сайта «Авито», ранее он поднимал цену до 250 миллионов рублей. Сейчас она составляет 220 миллионов рублей. Стоимость продажи элитного центра для отдыха, расположенного на северо-западе Челябинска возле трамвайного кольца, была обновлена 30 мая. Описание комплекса осталось прежним. Первоначально СПА-центр, где ранее располагался кинотеатр «Заречье», был выставлен на продажу за 300 миллионов рублей. В то время Иванов занимал должность главы строительной компании «Альфастрой». В сентябре 2021 в офисы компаний, связанных с компанией депутата, наведались силовики и провели обыски. С Иванова взыскивают долги кредиторы, среди которых государственные налоговые службы. Он добился отмены ареста своего имущества на сумму более чем 119 млн рублей. На звонок URA.RU Иванов не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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