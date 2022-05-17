Челябинский депутат отобрал у ФНС имущество на 119 млн рублей

Олег Иванов закрепил свою победу над ФНС новым судебным решением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный застройщик, депутат гордумы Челябинска Олег Иванов добился отмены ареста своего имущества на сумму более чем 119 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Заявление Иванова Олега Викторовича об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Челябинской области от 29 марта 2021 года в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области осуществлять любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих Иванову, в пределах суммы иска», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Арест на имущество депутата — квартиру, жилой дом, земельные участки и нежилые помещения — ранее был наложен по требованию налоговой инспекции. ФНС пыталась привлечь Иванова к субсидиарной ответственности как учредителя ООО «Институт Альфарегионпроект». Иск был подан в феврале 2021 года, арест на имущество депутата и его жены наложили на сумму, указанную в иске. Однако в январе 2022 года суд принял сторону «АРП», отказав налоговой инспекции в ее требованиях, а затем застройщик отбил и персональные претензии.

Компании депутата специализируются на строительстве офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов. Неприятности с бизнесом стали известны после обысков ФСБ в фирмах депутата, которые прошли осенью 2021 года. В думе Иванов представляет Центральный райсовет Челябинска и не комментирует происходящее.