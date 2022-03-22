Олег Иванов просит за SPA-центр уже 250 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов повысил цену своего SPA-центра LYNX-CLUB на 28 млн рублей. Согласно сайту «Авито», элитное заведение продается за 250 млн рублей. Ранее его цена составляла 222 млн рублей.

Цену продажи SPA-центра обновили 21 марта. Описание осталось прежним. Продавец также предлагает здание с отличным ремонтом и современным оборудованием, которое подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра, но уже на 28 млн рублей дороже.

Элитный центр SPA-процедур появился на Проспекте Победы в Челябинске в 2015 году. До него здание занимал кинотеатр «Заречье». Изначально SPA-центр продавался за 300 млн рублей. В феврале продавец снизил цену до 222 млн рублей, а 21 марта снова поднял до 250 млн.

Объявление о продаже LYNX-CLUB было опубликовано на сайте в марте 2019 года. Тогда Иванов занимал должность главы строительной компании «Альфастрой». В сентябре 2021 в офисы компаний, связанных с компанией депутата, наведались силовики и провели обыски. С Иванова же взыскивают долги кредиторы, среди которых государственные налоговые службы. Часть активов депутата находятся под арестом. На звонок URA.RU Иванов не ответил.

Ранее SPA-центр продавали за 220 млн рублей Скрин: Сайт «Авито»

Теперь элитный SPA-комплекс продается 250 млн рублей Скрин: Сайт «Авито»