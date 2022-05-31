Минфин Украины: наш бюджет на две трети состоит из денег Запада

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Больше половины бюджета Украины — помощь партнеров Фото:

Государственный бюджет Украины только на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети — это международная грантовая и кредитная помощь. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Бюджет сейчас в таком состоянии, что на наши доходы мы смотрим во вторичном контексте, первичный — это как привлечь международную грантовую и кредитную помощь. Наши доходы, по самым оптимистичным оценкам, сейчас покрывают только одну треть наших расходов. Две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами — внутренними и внешними», — сказал Марченко, его цитирует УНИАН.

По его словам, помощь партнеров — важнейший источник для госбюджета. До конца мая власти ожидают пополнения в налоговую до 60 млрд грн от таможни и налоговой. От таможни Украина получает доход в 26-30% по сравнению с довоенными показателями, от налоговой — 75%.

Ранее сообщалось, что с начала российской спецоперации Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти средства были направлены в бюджет страны.

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Государственный бюджет Украины только на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети — это международная грантовая и кредитная помощь. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. «Бюджет сейчас в таком состоянии, что на наши доходы мы смотрим во вторичном контексте, первичный — это как привлечь международную грантовую и кредитную помощь. Наши доходы, по самым оптимистичным оценкам, сейчас покрывают только одну треть наших расходов. Две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами — внутренними и внешними», — сказал Марченко, его цитирует УНИАН. По его словам, помощь партнеров — важнейший источник для госбюджета. До конца мая власти ожидают пополнения в налоговую до 60 млрд грн от таможни и налоговой. От таможни Украина получает доход в 26-30% по сравнению с довоенными показателями, от налоговой — 75%. Ранее сообщалось, что с начала российской спецоперации Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти средства были направлены в бюджет страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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