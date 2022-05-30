Сетевой гигант открывает в Перми новую пиццерию

Новая пиццерия откроется в Мотовилихинском районе Перми
В Перми откроется новое кафе «Додо Пицца». Это уже четвертая точка российской сети ресторанов быстрого питания, специализирующихся на пицце.
«Заведение разместится в торговом центре по ул. Уинской, 10 в Мотовилихинском районе. Сейчас на площадке ведутся строительные работы», — сообщает Business Class. По данным издания, начало работы кафе запланировано на июнь.
«Додо Пицца» работает в Перми по франшизе с 2015 года. На сегодня в краевой столице действуют 3 кафе сети. Головной офис компании находится в Сыктывкаре.
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