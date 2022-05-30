Проекту в Губахе присвоен статус приоритетного Фото: Сергей Русанов © URA.RU

До конца 2025 года в рамках проекта «Новая Губаха» в Пермском крае появится Парк троллеев. Это спуск по круто натянутым тросам с помощью блоков или карабинов. Всего планируется оборудовать четыре линии. Самая длинная из них протяженностью 1 467 метр от горы Крестовой до Ладейной.

«Рассчитываем, что вкупе с современной гостиничной инфраструктурой, различными зонами активности и отдыха, это позволит ежегодно принимать не менее 300 тыс. уникальных туристов в год», — отметил генеральный директор проекта «Новая Губаха» Станислав Пентюхов. На Совете по предпринимательству под председательством губернатора Пермского края Дмитрий Махонина проекту присвоили статус приоритетного.

Проект «Новая Губаха» включает в себя строительство большого гостиничного комплекса не ниже трех звезд, создание новых сооружений. В прокате будет лыжи, сноуборды, коньки, квадроциклы, снегоходы, велосипеды и снаряжение для сплавов по реке Косьве. Примечательно, что маршрут для этих сплавов разработан по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».