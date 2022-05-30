30 мая 2022

В Пермском крае откроют суперпарк для любителей экстрима. Губернатор присвоил проекту особый статус

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, сноуборд, горные лыжи, пермский край, активный отдых, ГЛЦ Губаха, счастье в горах, гора крестовая
Проекту в Губахе присвоен статус приоритетного Фото:

До конца 2025 года в рамках проекта «Новая Губаха» в Пермском крае появится Парк троллеев. Это спуск по круто натянутым тросам с помощью блоков или карабинов. Всего планируется оборудовать четыре линии. Самая длинная из них протяженностью 1 467 метр от горы Крестовой до Ладейной.

«Рассчитываем, что вкупе с современной гостиничной инфраструктурой, различными зонами активности и отдыха, это позволит ежегодно принимать не менее 300 тыс. уникальных туристов в год», — отметил генеральный директор проекта «Новая Губаха» Станислав Пентюхов. На Совете по предпринимательству под председательством губернатора Пермского края Дмитрий Махонина проекту присвоили статус приоритетного.

Проект «Новая Губаха» включает в себя строительство большого гостиничного комплекса не ниже трех звезд, создание новых сооружений. В прокате будет лыжи, сноуборды, коньки, квадроциклы, снегоходы, велосипеды и снаряжение для сплавов по реке Косьве. Примечательно, что маршрут для этих сплавов разработан по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».

До конца 2025 года в рамках проекта «Новая Губаха» в Пермском крае появится Парк троллеев. Это спуск по круто натянутым тросам с помощью блоков или карабинов. Всего планируется оборудовать четыре линии. Самая длинная из них протяженностью 1 467 метр от горы Крестовой до Ладейной. «Рассчитываем, что вкупе с современной гостиничной инфраструктурой, различными зонами активности и отдыха, это позволит ежегодно принимать не менее 300 тыс. уникальных туристов в год», — отметил генеральный директор проекта «Новая Губаха» Станислав Пентюхов. На Совете по предпринимательству под председательством губернатора Пермского края Дмитрий Махонина проекту присвоили статус приоритетного. Проект «Новая Губаха» включает в себя строительство большого гостиничного комплекса не ниже трех звезд, создание новых сооружений. В прокате будет лыжи, сноуборды, коньки, квадроциклы, снегоходы, велосипеды и снаряжение для сплавов по реке Косьве. Примечательно, что маршрут для этих сплавов разработан по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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