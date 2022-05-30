30 мая 2022
29 мая 2022

Губернатор Моор поедет в ЛНР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание ОДА. Луганск. Украина , здание ода, областная государственная администрация луганска
Тюменские власти взяли шефство над районом ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ближайшее время посетит с визитом Краснодон (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте региона.

«Моор посетит Краснодон и Краснодонский район ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Даты поездки пока согласовываются», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр регионального правительства — ответ на него ожидается.

Решение о шефстве над регионом ЛНР было принято 26 мая на заседании Тюменской областной думы. Тюменская область окажет Краснодону гуманитарную помощь и наладит сотрудничество.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ближайшее время посетит с визитом Краснодон (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте региона. «Моор посетит Краснодон и Краснодонский район ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Даты поездки пока согласовываются», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр регионального правительства — ответ на него ожидается. Решение о шефстве над регионом ЛНР было принято 26 мая на заседании Тюменской областной думы. Тюменская область окажет Краснодону гуманитарную помощь и наладит сотрудничество. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...