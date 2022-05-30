Соболями из ЯНАО заинтересовались в Китае

Предприятие из ЯНАО реализует пушнину на выставках, шьет из меха шубы и шапки Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Соболями из совхоза «Верхне-Пуровский» в ЯНАО заинтересовались в Китае. Сотрудники предприятия уже направили пробную партию пушнины, сообщили в пресс-центре правительства округа.

«Китайцы заинтересовались. Буквально вчера мы отправили им все то, что есть у нас: по видам, по сортам, по размерам. Сейчас основной рынок — это Китай», — цитируются в сообщении слова Надира Гаджиева, генерального директора совхоза.

«Верхне-Пуровский» — одно из немногих предприятий в стране, где разводят соболей. Конкурентов у него практически нет. Всего по России разводят около 50 тыс соболей, из которых четыре тысячи живут в «Верхне-Пуровском». При этом заграницей подобных хозяйств нет в принципе.

Прежде пушнину реализовывали на аукционах. Сейчас совхоз продает товар на выставках и шьет изделия из меха: шубы и шапки. У предприятия есть клиенты по всей России.

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