Пекарь из ЯНАО получила национальную премию

29 апреля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Производитель хлеба из ЯНАО получила национальную премию «Бизнес-Успех» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Национальную премию «Бизнес-Успех» получила производитель хлеба и хлебобулочных изделий Ирина Лескова из Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Определили победителей национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Ямал представляли восемь предпринимателей. Победу одержала Ирина Лескова из пгт. Уренгой в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Ирина Лескова занимается производством хлеба с 1995 года. Ее пекарня «Дока-Хлеб» обеспечивает уренгойцев выпечкой и полуфабрикатами. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем финале национальной премии. Восемь победителей регионального этапа представили ЯНАО в Москве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Национальную премию «Бизнес-Успех» получила производитель хлеба и хлебобулочных изделий Ирина Лескова из Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Определили победителей национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Ямал представляли восемь предпринимателей. Победу одержала Ирина Лескова из пгт. Уренгой в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Ирина Лескова занимается производством хлеба с 1995 года. Ее пекарня «Дока-Хлеб» обеспечивает уренгойцев выпечкой и полуфабрикатами. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем финале национальной премии. Восемь победителей регионального этапа представили ЯНАО в Москве.