28 апреля 2022
27 апреля 2022

Пекарь из ЯНАО получила национальную премию

© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель хлеба из ЯНАО получила национальную премию «Бизнес-Успех» Фото:

Национальную премию «Бизнес-Успех» получила производитель хлеба и хлебобулочных изделий Ирина Лескова из Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Определили победителей национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Ямал представляли восемь предпринимателей. Победу одержала Ирина Лескова из пгт. Уренгой в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Ирина Лескова занимается производством хлеба с 1995 года. Ее пекарня «Дока-Хлеб» обеспечивает уренгойцев выпечкой и полуфабрикатами.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем финале национальной премии. Восемь победителей регионального этапа представили ЯНАО в Москве.

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Национальную премию «Бизнес-Успех» получила производитель хлеба и хлебобулочных изделий Ирина Лескова из Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Определили победителей национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Ямал представляли восемь предпринимателей. Победу одержала Ирина Лескова из пгт. Уренгой в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Ирина Лескова занимается производством хлеба с 1995 года. Ее пекарня «Дока-Хлеб» обеспечивает уренгойцев выпечкой и полуфабрикатами. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем финале национальной премии. Восемь победителей регионального этапа представили ЯНАО в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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