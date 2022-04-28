Пекарь из ЯНАО получила национальную премию

Национальную премию «Бизнес-Успех» получила производитель хлеба и хлебобулочных изделий Ирина Лескова из Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«Определили победителей национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Ямал представляли восемь предпринимателей. Победу одержала Ирина Лескова из пгт. Уренгой в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Ирина Лескова занимается производством хлеба с 1995 года. Ее пекарня «Дока-Хлеб» обеспечивает уренгойцев выпечкой и полуфабрикатами.
Национальную премию «Бизнес-Успех» получила производитель хлеба и хлебобулочных изделий Ирина Лескова из Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Определили победителей национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Ямал представляли восемь предпринимателей. Победу одержала Ирина Лескова из пгт. Уренгой в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Ирина Лескова занимается производством хлеба с 1995 года. Ее пекарня «Дока-Хлеб» обеспечивает уренгойцев выпечкой и полуфабрикатами. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем финале национальной премии. Восемь победителей регионального этапа представили ЯНАО в Москве.