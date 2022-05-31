Жителям Нидерландов грозит голод из-за санкций против России

31 мая 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Жителям Нидерландов придется есть один раз в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Простые жители Нидерландов будут пропускать приемы пищи, чтобы справиться с экономическим кризисом в стране. Об этом сообщил специальный адвокат ООН, королева Нидерландов Максима. «Повышение цен на продукты питания такого масштаба, как рост цен на энергоносители, который мы наблюдаем, в основном будет означать, что многие семьи станут пистаться от одного до двух-трех раз в день. А это, в свою очередь, станет источником еще большей нестабильности. Так что это меня очень беспокоит», — сказала Максима, выступая эксклюзивно для CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. По данным последнего отчета Всемирного банка о перспективах товарных рынков, ожидается, что цены на энергоносители в 2022 году вырастут более чем на 50%. Ранее отмечалось, что ЕС ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти. После этого стоимость марки Brent увеличилась до 122 долларов за баррель, WTI подорожала до 117,3 доллара за баррель. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Простые жители Нидерландов будут пропускать приемы пищи, чтобы справиться с экономическим кризисом в стране. Об этом сообщил специальный адвокат ООН, королева Нидерландов Максима. «Повышение цен на продукты питания такого масштаба, как рост цен на энергоносители, который мы наблюдаем, в основном будет означать, что многие семьи станут пистаться от одного до двух-трех раз в день. А это, в свою очередь, станет источником еще большей нестабильности. Так что это меня очень беспокоит», — сказала Максима, выступая эксклюзивно для CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. По данным последнего отчета Всемирного банка о перспективах товарных рынков, ожидается, что цены на энергоносители в 2022 году вырастут более чем на 50%. Ранее отмечалось, что ЕС ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти. После этого стоимость марки Brent увеличилась до 122 долларов за баррель, WTI подорожала до 117,3 доллара за баррель.