30 мая 2022
29 мая 2022

В Тюмени на месяц перекроют участок важной развязки. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Ремонт покрытия на одной из полос развязки займет месяц Фото:

Участок развязки на Червишевском тракте в Тюмени закроют на ремонт со 2 июня по 1 июля. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

«2 июня в Тюмени стартует ремонт Червишевской развязки. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта. Для осуществления работ перекроют движение и на въезде с Червишевского тракта. Справиться с работой планируется до 1 июля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.

Подрядчику предстоит заменить верхний слой покрытия, бетонное основание и гидроизоляцию полотна. После поочередно будут перекрывать и ремонтировать остальные полосы. Для проезда с Червишевского тракта по обходу Тюмени в сторону Дома обороны автомобилистам предлагают использовать кольцо на пересечении с Мельникайте, либо развернуться у торгового центра «Континент».

Схема развязки

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Участок развязки на Червишевском тракте в Тюмени закроют на ремонт со 2 июня по 1 июля. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области. «2 июня в Тюмени стартует ремонт Червишевской развязки. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта. Для осуществления работ перекроют движение и на въезде с Червишевского тракта. Справиться с работой планируется до 1 июля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Подрядчику предстоит заменить верхний слой покрытия, бетонное основание и гидроизоляцию полотна. После поочередно будут перекрывать и ремонтировать остальные полосы. Для проезда с Червишевского тракта по обходу Тюмени в сторону Дома обороны автомобилистам предлагают использовать кольцо на пересечении с Мельникайте, либо развернуться у торгового центра «Континент».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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