В Тюмени на месяц перекроют участок важной развязки. Схема

31 мая 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Ремонт покрытия на одной из полос развязки займет месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок развязки на Червишевском тракте в Тюмени закроют на ремонт со 2 июня по 1 июля. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области. «2 июня в Тюмени стартует ремонт Червишевской развязки. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта. Для осуществления работ перекроют движение и на въезде с Червишевского тракта. Справиться с работой планируется до 1 июля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Подрядчику предстоит заменить верхний слой покрытия, бетонное основание и гидроизоляцию полотна. После поочередно будут перекрывать и ремонтировать остальные полосы. Для проезда с Червишевского тракта по обходу Тюмени в сторону Дома обороны автомобилистам предлагают использовать кольцо на пересечении с Мельникайте, либо развернуться у торгового центра «Континент». Схема развязки ГУС ТО Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Участок развязки на Червишевском тракте в Тюмени закроют на ремонт со 2 июня по 1 июля. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области. «2 июня в Тюмени стартует ремонт Червишевской развязки. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта. Для осуществления работ перекроют движение и на въезде с Червишевского тракта. Справиться с работой планируется до 1 июля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Подрядчику предстоит заменить верхний слой покрытия, бетонное основание и гидроизоляцию полотна. После поочередно будут перекрывать и ремонтировать остальные полосы. Для проезда с Червишевского тракта по обходу Тюмени в сторону Дома обороны автомобилистам предлагают использовать кольцо на пересечении с Мельникайте, либо развернуться у торгового центра «Континент».