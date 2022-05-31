Кардиолог назвала 4 действия, которые спасут жизнь при инсульте

31 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Кардиолог пояснила, как спастись при инсульте Фото: Александр Елизаров © URA.RU В медицине существует правило «золотого часа», когда больному можно эффективно помочь и огородить от смертельной опасности. Об этом врач-кардиолог Юлия Евдокимова рассказала в эксклюзивном интервью для Пятого канала. «При возникновении первых признаков инсульта очень важны первые три часа. Они являются „золотым окном“, чтобы максимально помочь человеку», — сказала Евдокимова в интервью. Специалист перечислила, что необходимо предпринять при инсульте в первую очередь, чтобы спасти пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Первое и главное правило — вызвать скорую помощь. Далее следует уложить больного в горизонтальное положение, с приподнятым изголовьем.Третье правило — принимать лекарства нежелательно, равно как и воду. Последним действием врач назвала измерение артериального давления, данные которого необходимо сообщить бригаде скорой помощи. По статистике причин смертности, инсульт занимает третье место после инфарктов миокарда и онкологии. Но является причиной номер один в мире по причине преждевременной смерти. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В медицине существует правило «золотого часа», когда больному можно эффективно помочь и огородить от смертельной опасности. Об этом врач-кардиолог Юлия Евдокимова рассказала в эксклюзивном интервью для Пятого канала. «При возникновении первых признаков инсульта очень важны первые три часа. Они являются „золотым окном“, чтобы максимально помочь человеку», — сказала Евдокимова в интервью. Специалист перечислила, что необходимо предпринять при инсульте в первую очередь, чтобы спасти пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Первое и главное правило — вызвать скорую помощь. Далее следует уложить больного в горизонтальное положение, с приподнятым изголовьем.Третье правило — принимать лекарства нежелательно, равно как и воду. Последним действием врач назвала измерение артериального давления, данные которого необходимо сообщить бригаде скорой помощи. По статистике причин смертности, инсульт занимает третье место после инфарктов миокарда и онкологии. Но является причиной номер один в мире по причине преждевременной смерти.