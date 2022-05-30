30 мая 2022

В мэрию пермского города пришли силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Выемка документов связана с мусорным полигоном Фото:

Правоохранительные органы проводят выемку документов в администрации Березников. Мероприятие якобы проходит в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством при приватизации местного мусорного полигона.

«В администрации Березниковского городского округа представители правоохранительных органов провели выемку документов. Полиция ведет проверки законности передачи мусорного полигона в частные руки», — сообщили источники Properm.

В пресс-службе администрации Березников не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило запрос, на момент публикации ответ не был получен.

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Правоохранительные органы проводят выемку документов в администрации Березников. Мероприятие якобы проходит в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством при приватизации местного мусорного полигона. «В администрации Березниковского городского округа представители правоохранительных органов провели выемку документов. Полиция ведет проверки законности передачи мусорного полигона в частные руки», — сообщили источники Properm. В пресс-службе администрации Березников не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило запрос, на момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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