В мэрию пермского города пришли силовики

31 мая 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Выемка документов связана с мусорным полигоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правоохранительные органы проводят выемку документов в администрации Березников. Мероприятие якобы проходит в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством при приватизации местного мусорного полигона. «В администрации Березниковского городского округа представители правоохранительных органов провели выемку документов. Полиция ведет проверки законности передачи мусорного полигона в частные руки», — сообщили источники Properm. В пресс-службе администрации Березников не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило запрос, на момент публикации ответ не был получен. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Правоохранительные органы проводят выемку документов в администрации Березников. Мероприятие якобы проходит в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством при приватизации местного мусорного полигона. «В администрации Березниковского городского округа представители правоохранительных органов провели выемку документов. Полиция ведет проверки законности передачи мусорного полигона в частные руки», — сообщили источники Properm. В пресс-службе администрации Березников не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило запрос, на момент публикации ответ не был получен.