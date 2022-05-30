В мэрию пермского города пришли силовики

Выемка документов связана с мусорным полигоном
Правоохранительные органы проводят выемку документов в администрации Березников. Мероприятие якобы проходит в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством при приватизации местного мусорного полигона.
«В администрации Березниковского городского округа представители правоохранительных органов провели выемку документов. Полиция ведет проверки законности передачи мусорного полигона в частные руки», — сообщили источники Properm.
В пресс-службе администрации Березников не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило запрос, на момент публикации ответ не был получен.
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