В Тюменской области названы самые низкооплачиваемые профессии

Средняя медианная зарплата по Тюменской области — 42,5 тысячи рублей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые низкие зарплаты в Тюменской области получают специалисты в сферах «Услуги», «Розничная торговля», «Персонал для дома» и «Маркетинг, реклама, PR». Соответствующие данные URA.RU предоставили в компании «Зарплата.ру».

«Самые низкие заработные платы в Тюменской области традиционно предлагаются в рубрике „Услуги“. Медианная заработная плата составляет 20 тысяч рублей в месяц, с мая 2021 года показатель не менялся», — сообщают аналитики.

Также в антирейтинг зарплат вошли специалисты сферы «Розничная торговля». Там медианная зарплата составляет 25,7 тысяч рублей, что ниже, чем в прошлом году почти на две тысячи. В категории «Персонал для дома» медианная зарплата осталась без изменений с прошлого года — 27,5 тысяч рублей. Из-за падения спроса, медианная зарплата сотрудников в сфере «Маркетинг, реклама, PR» снизилась с 35 до 30 тысяч рублей в месяц.

Средняя медианная заработная плата по Тюменскому региону составляет 42,5 тысячи рублей. В прошлом году оплата труда была ниже на две с половиной тысячи.

Ранее URA.RU писало о том, какие профессия являются самыми востребованными в Тюмени. Среди них оказались, педагоги, информатики и инженеры. Также для тюменцев «без опыта» был составлен список вакансий, на которых готовы платить 100 тысяч рублей в месяц.