Власти подняли зарплаты части россиян

31 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин поднял зарплаты москвичам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства столицы. «С 1 июня минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Помимо этого, на 10% будет увеличен прожиточный минимум. Так, для трудоспособного населения его сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410, для детей — 17 791. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июня. Этому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства столицы. «С 1 июня минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Помимо этого, на 10% будет увеличен прожиточный минимум. Так, для трудоспособного населения его сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410, для детей — 17 791. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июня. Этому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ.