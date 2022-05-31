Власти подняли зарплаты части россиян

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Сергей Собянин поднял зарплаты москвичам Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства столицы.

«С 1 июня минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Помимо этого, на 10% будет увеличен прожиточный минимум. Так, для трудоспособного населения его сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410, для детей — 17 791.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июня. Этому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ.

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Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства столицы. «С 1 июня минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Помимо этого, на 10% будет увеличен прожиточный минимум. Так, для трудоспособного населения его сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410, для детей — 17 791. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июня. Этому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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