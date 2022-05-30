Власти РФ подтвердили повышение пенсий, выплат и МРОТ

30 мая 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Правительство РФ выделит 500 млрд рублей на индексацию соцвыплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ выделит 500 млрд рублей на повышение пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства. «По поручению Президента с 1 июня будут проиндексированы социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан. Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тыс. рублей. МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников. Повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами», — говорится в сообщении правительства. Ранее президент России Владимир Путин поручил с июня этого года проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также заявил, что в ближайшее время в России на 10% вырастет МРОТ. В Министерстве труда РФ заявил, что после индексации средний размер пенсии вырастет до 19 360 рублей.

Правительство РФ выделит 500 млрд рублей на повышение пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства. «По поручению Президента с 1 июня будут проиндексированы социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан. Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тыс. рублей. МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников. Повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами», — говорится в сообщении правительства. Ранее президент России Владимир Путин поручил с июня этого года проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также заявил, что в ближайшее время в России на 10% вырастет МРОТ. В Министерстве труда РФ заявил, что после индексации средний размер пенсии вырастет до 19 360 рублей.