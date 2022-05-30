30 мая 2022

Пожарные ЯНАО тушат мусорный полигон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели прибыли на место пожара через 6 минут, сообщили в пресс-службе Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся мусорный полигон. Как сообщили URA.RU в окружном спасательном ведомстве, пожарные прибыли на место происшествие в течение нескольких минут.

«В 14:20 поступило сообщение о загорание на территории полигона бытовых отходов. Через 6 минут пожарные прибыли к месту вызова. Площадь пожара 800 м². Угрозы населению и строениям нет. Отдаленность от города составляет 10 км», — рассказали агентству в пресс-службе.

В спасательном ведомстве добавили, что в тушении задействовано 10 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России. В настоящее время спасатели продолжают бороться с огнем на полигоне твердых бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован природный пожар. Лес горел в Пуровском районе. Тогда для ликвидации возгорания задействовали 14 человек лесных пожарных.

Пожар ТБО
Пожар ТБО

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В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся мусорный полигон. Как сообщили URA.RU в окружном спасательном ведомстве, пожарные прибыли на место происшествие в течение нескольких минут. «В 14:20 поступило сообщение о загорание на территории полигона бытовых отходов. Через 6 минут пожарные прибыли к месту вызова. Площадь пожара 800 м². Угрозы населению и строениям нет. Отдаленность от города составляет 10 км», — рассказали агентству в пресс-службе. В спасательном ведомстве добавили, что в тушении задействовано 10 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России. В настоящее время спасатели продолжают бороться с огнем на полигоне твердых бытовых отходов. Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован природный пожар. Лес горел в Пуровском районе. Тогда для ликвидации возгорания задействовали 14 человек лесных пожарных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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