В Сургуте чиновники и строители ссорятся из-за набережной

Дело дошло до судов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте из-за споров чиновников со строителями, жители не могут получить обещанную еще год назад реконструированную часть набережной. Речь идет о площадке рядом с сургутским госуниверситетом, именуемой у жителей «подковой». Дело дошло до судов. Об этом URA.RU сообщил директор подрядной организации Иван Вопияшин.

«Наши позиции по некоторым вопросом не совпадают с заказчиком. У него в наш адрес есть несколько претензий по качеству. Не со всеми из них мы согласны. Заказчик не принимает у нас часть работ, ссылается на вещи, которые не имеют отношения к контракту. Вот и судимся с конца прошлого года. Исков было уже много друг к другу. Сейчас их все объединили в одно дело», — рассказал URA.RU Вопияшин.

К разбирательству привлекли экспертов, которые должны помочь определить тех, кто в итоге прав. Претензии мэрии глава Сургута Андрей Филатов озвучил ранее, заняв принципиальную позицию. По его мнению, в том виде, в котором сейчас находится набережная, принимать работы нельзя. «[Есть] замечания к внешнему виду, качеству и безопасности отдельных элементов. Обнаружены нарушения, которые требуют незамедлительного и комплексного устранения», — ранее заявил Филатов. В мэрии добавили, что очередное судебное заседание назначено на конец июня.

Конфликтам уже озаботились местные активисты общероссийского народного фронта. Они обратились с предложением к главе пойти на мировую с подрядчиком и решить дело без судебных разбирательств. «Сейчас стоит вопрос, сможет ли администрация Сургута договориться с подрядчиком или нет? В противном случае набережную придется ограждать забором до конца экспертизы. А если все уйдет в суды, то тогда объект еще года два не смогут открыть», — рассказал URA.RU член регионального штаба ОНФ в ХМАО Рустем Юсупов.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута поставил ультиматум строителям городской набережной. Администрация отказалась принимать объект.

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