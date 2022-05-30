Ректор главного вуза ХМАО впервые отчитался о доходах

Ректор ЮГУ стал самым богатым руководителем югорских вузов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Ректор Югорского государственного университета Роман Кучин отчитался о доходе в 11 млн рублей по итогам 2021 года, таким образом оказавшись самым богатым руководителем югорских вузов. Об этом свидетельствуют опубликованные налоговые декларации.

«Декларированный годовой доход [Романа Кучина] — 11 млн 65 тысяч рублей», — сказано в декларации, опубликованной на сайте министерства науки и высшего образования. В совместной собственности у него земельный участок и квартира. А также автомобиль Lexus RX 300 AWD.

Чуть больше 9,5 млн заработал ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок. У него в собственности, как и в прошлом году, имеются две квартиры, земельный участок и гараж. Руководитель Сургутского госуниверситета владеет двумя китайскими джипами Haval H9. Ректор Нижневартовского государственного университета Сергей Горлов заработал за 2021 год 8,2 млн рублей. Ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин по итогам минувшего года отчитался о доходе в 5,8 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что Роман Кучин стал ректором Югорского государственного университета в мае прошлого года. Прошлый ректор университета — Татьяна Карминская — не прошла аттестацию Минобрнауки РФ.