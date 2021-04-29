29 апреля 2021
28 апреля 2021

Экс-ректор главного вуза ХМАО окончательно покидает университет

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Бывший ректор ЮГУ Татьяна Карминская не прошла аттестацию на должность ректора Фото:

Экс-ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Татьяна Карминская окончательно покидает университет. После увольнения по собственному желанию Карминская заняла пост советника при ректорате, однако снова попыталась стать руководителем университета. В итоге она не прошла аттестацию на должность руководителя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ЮГУ.

«Действительно, есть документ о том, что Карминская не прошла аттестационную комиссию», — сказали в пресс-службе. При этом аттестацию прошли двое других кандидатов, это доцент гуманитарного института североведения ЮГУ Эдуард Абрамов и исполняющий обязанности ректора Роман Кучин.

Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с Карминской, она не отвечает на звонки. В пресс-службу Миннауки отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что ректор главного университета ХМАО ушла в отставку. Тогда Карминская приняла решение об уходе в отставку после визита в Министерство науки и высшего образования РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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