Власти ЯНАО увеличат пенсии и социальные выплаты

Индексация вступит в силу с 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям ЯНАО с 1 июня проиндексируют пенсии, увеличат прожиточный минимум и повысят минимальный размер оплаты труда. Задачу провести индексацию президент России Владимир Путин поставил на заседании президиума Госсовета 25 мая, говорится в сообщении на официальном сайте окружного правительства.

«Мы приняли на Ямале все необходимые акты. С 1 июня индексация вступает в силу. Это касается более ста тысяч пенсионеров на Ямале. Это касается всех пособий на детей. Увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно больше семей попадут под меры господдержки. Мы ожидаем, что более четырех тысяч семей дополнительно смогут ими воспользоваться. А всего увеличение соцвыплат коснется больше тридцати тысяч человек», — приводит пресс-служба слова губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Таким образом размер прожиточного минимума составит: для трудоспособных жителей региона — 21 617 рублей, пенсионеров — 17 056 рублей и для детей 19 337 рублей. Минимальный размер оплаты труда поднимут до 15 279 рублей. Также проиндексируют страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению.

«На Ямале повышение коснется более 100 000 человек. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, средний размер страховой пенсии составит 30 672 рубля, пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 15 791 рубль», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. С помощью данной меры более 300 тысяч многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия.

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