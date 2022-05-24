Глава ЯНАО предложил повысить маткапитал многодетным семьям

25 мая 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов предложил повысить маткапитал с 450 до 525 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. Об этом он сообщил на заседании президиума Госсовета по соцполитике. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. «У нас в стране действует целая система мер поддержки многодетных семей. В рамках подготовки нашего сегодняшнего заседания, Владимир Владимирович, вы уже поддержали эту меру, и мы на этом хотели бы заострить внимание. Речь о продлении той меры господдержки в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки на рождение третьего или последующего ребенка. Также мы в качестве предложения выносим вопрос о том, чтобы нам прировнять данную выплату к маткапиталу на первого ребенка. Это позволит чуть увеличить эту выплату (сегодня она составляет 525 тысяч рублей) и, что самое главное, заложит принцип ежегодной индексации данной меры поддержки», — заявил глава Ямала. Артюхов добавил, что с помощью данной меры более 300 тысяч многодетных семей улучшили свои жилищные условия. «Безусловно, эта мера позволяет тем семьям, которые еще только раздумывают о третьем ребенке, планируют свое будущее, чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — сказал губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала предложил изменить соцподдержку для многодетных семей. Он отметил, что жителям было бы удобнее получить денежную компенсацию вместо земельного участка.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. Об этом он сообщил на заседании президиума Госсовета по соцполитике. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. «У нас в стране действует целая система мер поддержки многодетных семей. В рамках подготовки нашего сегодняшнего заседания, Владимир Владимирович, вы уже поддержали эту меру, и мы на этом хотели бы заострить внимание. Речь о продлении той меры господдержки в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки на рождение третьего или последующего ребенка. Также мы в качестве предложения выносим вопрос о том, чтобы нам прировнять данную выплату к маткапиталу на первого ребенка. Это позволит чуть увеличить эту выплату (сегодня она составляет 525 тысяч рублей) и, что самое главное, заложит принцип ежегодной индексации данной меры поддержки», — заявил глава Ямала. Артюхов добавил, что с помощью данной меры более 300 тысяч многодетных семей улучшили свои жилищные условия. «Безусловно, эта мера позволяет тем семьям, которые еще только раздумывают о третьем ребенке, планируют свое будущее, чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — сказал губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала предложил изменить соцподдержку для многодетных семей. Он отметил, что жителям было бы удобнее получить денежную компенсацию вместо земельного участка.