Глава ЯНАО предложил повысить маткапитал многодетным семьям

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. Об этом он сообщил на заседании президиума Госсовета по соцполитике. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
«У нас в стране действует целая система мер поддержки многодетных семей. В рамках подготовки нашего сегодняшнего заседания, Владимир Владимирович, вы уже поддержали эту меру, и мы на этом хотели бы заострить внимание. Речь о продлении той меры господдержки в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки на рождение третьего или последующего ребенка. Также мы в качестве предложения выносим вопрос о том, чтобы нам прировнять данную выплату к маткапиталу на первого ребенка. Это позволит чуть увеличить эту выплату (сегодня она составляет 525 тысяч рублей) и, что самое главное, заложит принцип ежегодной индексации данной меры поддержки», — заявил глава Ямала.
Артюхов добавил, что с помощью данной меры более 300 тысяч многодетных семей улучшили свои жилищные условия. «Безусловно, эта мера позволяет тем семьям, которые еще только раздумывают о третьем ребенке, планируют свое будущее, чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — сказал губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала предложил изменить соцподдержку для многодетных семей. Он отметил, что жителям было бы удобнее получить денежную компенсацию вместо земельного участка.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. Об этом он сообщил на заседании президиума Госсовета по соцполитике. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. «У нас в стране действует целая система мер поддержки многодетных семей. В рамках подготовки нашего сегодняшнего заседания, Владимир Владимирович, вы уже поддержали эту меру, и мы на этом хотели бы заострить внимание. Речь о продлении той меры господдержки в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки на рождение третьего или последующего ребенка. Также мы в качестве предложения выносим вопрос о том, чтобы нам прировнять данную выплату к маткапиталу на первого ребенка. Это позволит чуть увеличить эту выплату (сегодня она составляет 525 тысяч рублей) и, что самое главное, заложит принцип ежегодной индексации данной меры поддержки», — заявил глава Ямала. Артюхов добавил, что с помощью данной меры более 300 тысяч многодетных семей улучшили свои жилищные условия. «Безусловно, эта мера позволяет тем семьям, которые еще только раздумывают о третьем ребенке, планируют свое будущее, чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — сказал губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала предложил изменить соцподдержку для многодетных семей. Он отметил, что жителям было бы удобнее получить денежную компенсацию вместо земельного участка.