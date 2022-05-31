Житель пермской деревни после пьянки выспался и убил товарища

31 мая 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

В Пермском крае полиция задержала мужчину, которого обвиняют в убийстве спящего собутыльника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кочевском округе Пермского края полиция задержала 61-летнего жителя деревни Воробьево, которого обвиняют в убийстве спящего собутыльника. О произошедшем 21 мая тяжком преступлении рассказали в краевом следкоме. «Во время распития алкоголя обвиняемый на почве личных неприязненных отношений высказал в адрес знакомого угрозу убийством. В вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины легли спать. Проснувшись спустя некоторое время, обвиняемый вооружился ножом и нанес два удара в шею и лицо потерпевшего, который скончался на месте от потери крови», — приводит подробности чрезвычайного происшествия сайт ведомства. По данным следствия, после нападения мужчина бросил нож в печку и затопил ее. Мужчину задержали, на допросе он признался в совершении преступления. Суд заключил обвиняемого в СИЗО. Следователи уже нашли в печи орудие преступления, а также допросили свидетелей. Также назначен список необходимых для расследования экспертиз и других процедур. Ранее URA.RU сообщало, что от рук подруги погиб житель Верещагинского района. Женщина убила своего бывшего сожителя одним ударом ножа.

В Кочевском округе Пермского края полиция задержала 61-летнего жителя деревни Воробьево, которого обвиняют в убийстве спящего собутыльника. О произошедшем 21 мая тяжком преступлении рассказали в краевом следкоме. «Во время распития алкоголя обвиняемый на почве личных неприязненных отношений высказал в адрес знакомого угрозу убийством. В вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины легли спать. Проснувшись спустя некоторое время, обвиняемый вооружился ножом и нанес два удара в шею и лицо потерпевшего, который скончался на месте от потери крови», — приводит подробности чрезвычайного происшествия сайт ведомства. По данным следствия, после нападения мужчина бросил нож в печку и затопил ее. Мужчину задержали, на допросе он признался в совершении преступления. Суд заключил обвиняемого в СИЗО. Следователи уже нашли в печи орудие преступления, а также допросили свидетелей. Также назначен список необходимых для расследования экспертиз и других процедур. Ранее URA.RU сообщало, что от рук подруги погиб житель Верещагинского района. Женщина убила своего бывшего сожителя одним ударом ножа.