В ХМАО пенсионер получил увечья из-за скандала на парковке. Видео

01 июня 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Жительница Нефтеюганска уронила 86-летнего пенсионера, который не пускал ее на парковку Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нефтеюганске местная жительница толкнула и уронила на землю 86-летнего пенсионера, который мешал ей припарковаться. Мужчина якобы считал место во доре своим, запрещая на нем парковаться остальным жителям дома. Видео и пост негодования были размещены в социальных сетях.

«Одна особа со своей матерью приехали во двор и хотели припарковать свое авто, на месте парковки, где уже много лет дед ставил свою машину. Дед, в силу своего возраста, не разрешает парковать там авто. И эта „дама“ решает своей силой разобраться с дедушкой! На видео видно с какой силой она толкает! Ему 86 лет, полгода назад похоронил жену, с которой прожили больше 60 лет!» — сказано в сообщении в паблике «Это Юганск, детка. Нефтеюганск» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители бурно отреагировали на действия женщины, защищая пенсионера. Однако некоторые пользователи заверили, что мужчина сам регулярно провоцирует местных жителей. «Этот дедушка болен. У него что-то с головой. Он не раз кидался и размахивая руками перед детьми. Это конечно не повод бить пожилых, но он сам провоцирует людей», — написала Ирина Шкраба. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нефтеюганске местная жительница толкнула и уронила на землю 86-летнего пенсионера, который мешал ей припарковаться. Мужчина якобы считал место во доре своим, запрещая на нем парковаться остальным жителям дома. Видео и пост негодования были размещены в социальных сетях. «Одна особа со своей матерью приехали во двор и хотели припарковать свое авто, на месте парковки, где уже много лет дед ставил свою машину. Дед, в силу своего возраста, не разрешает парковать там авто. И эта „дама“ решает своей силой разобраться с дедушкой! На видео видно с какой силой она толкает! Ему 86 лет, полгода назад похоронил жену, с которой прожили больше 60 лет!» — сказано в сообщении в паблике «Это Юганск, детка. Нефтеюганск» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители бурно отреагировали на действия женщины, защищая пенсионера. Однако некоторые пользователи заверили, что мужчина сам регулярно провоцирует местных жителей. «Этот дедушка болен. У него что-то с головой. Он не раз кидался и размахивая руками перед детьми. Это конечно не повод бить пожилых, но он сам провоцирует людей», — написала Ирина Шкраба. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.