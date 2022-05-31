В Кургане затянули сроки строительства детской поликлиники

В седьмом микрорайоне Заозерного затягивается строительство детской поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в седьмом микрорайоне Заозерного затягивается строительство детской поликлиники. Согласно информации в паспорте объекта строительные работы должны были закончить еще 31 мая. Однако в документах на сайте госзакупок срок исполнения контракта — 30 июня.

«Предмет контракта: строительство объекта: „Детская поликлиника“. Цена контракта: 242 380 913,75 рублей. Дата окончания исполнения контракта: 30.06.2022 года», — говорится на сайте госзакупок. При этом на портале ЕИС никаких дополнительных соглашений о продлении строительства не значится.

Строительство детской поликлиники в Заозерном районе началось в марте прошлого года. Генподрядчиком выступает московская компания АО «Авиапромстрой».Дозвониться до представителей строительной компании URA.RU не удалось. В областном управлении капитального строительства, которое является заказчиком, пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане начнут строить детскую поликлинику, о которой говорили полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену. На строительство медучреждения планировали потратить 406 млн рублей.

Согласно паспорту объекта, детскую поликлинику в седьмом микрорайоне Заозерного должны были построить до 31 мая 2022 года Фото: группа «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте»

По данным сайта госзакупок, окончание строительных работ — 30 июня 2022 года Скрин: сайт госзакупок

В Заозерном продолжаются строительные работы детской поликлиники Скрин: камера Ростелеком