В Кургане начнут строить поликлинику, о которой говорили Якушеву

Новая детская поликлиника в Кургане будет построена в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детская поликлиника вскоре начнет строиться в Кургане. О новом соцобъекте областные власти рассказывали полпреду в УрФО Владимиру Якушеву, когда он был с рабочим визитом в Кургане. Информация о том, как будет выглядеть поликлиника, размещена на сайте госзакупок.

«Здание будет размещено в районе Заозерный, 7-й микрорайон. Здание „П-образное“, 6-ти этажное, с подземным (цокольным) и техническим этажом. Детская поликлиника представляет учреждение для организации первичной медико-санитарной помощи, включая медицинскую помощь в условиях дневного соматического стационара», — говорится в техническом задании на строительство объекта.

Поликлиника сможет принимать 500 человек в смену. Входная группа состоит из тамбура, помещения поста охраны, регистратуры и вестибюля. На втором этаже расположены: педиатрическое и профилактическое отделения. На третьем этаже — профилактическое отделение, дневной хирургический стационар, клинико-диагностическое отделение. На четвертом этаже расположены: отделение восстановительного лечения, административно-хозяйственная часть и конференц-зал. На техническом этаже — машинное помещение лифта, венткамеры и лестничные клетки.

Строительная компания, которая выиграет аукцион, должна будет приступить к работам сразу же после заключения контракта. Окончание работ — не позднее 31 мая 2022 года. Начальная максимальная цена контракта — 248 595 809 рублей (федеральные средства).

О появлении новой поликлиники в Заозерном полпреду Якушеву власти рассказали во время его рабочей поездки в Курган 19 января. Власти также отметили, что помимо поликлиники, в этом году в Заозерном начнется строительство школы на 1500 мест и бассейна. В прошлом году в Заозерном построено два детских сада.

Попасть в детскую поликлинику можно будет со стороны проспекта Голикова Скрин с конкурсной документации