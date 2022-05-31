Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На железнодорожном вокзале в Тюмени погиб мужчина 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

«По предварительным данным, утром 1 июня, на платформе номер 3 железнодорожного вокзала Тюмени мужчина, работник железной дороги 1954 года рождения, потерял сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия, но мужчина скончался», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.