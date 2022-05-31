31 мая 2022

На железнодорожном вокзале в Тюмени погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото:

На железнодорожном вокзале в Тюмени погиб мужчина 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

«По предварительным данным, утром 1 июня, на платформе номер 3 железнодорожного вокзала Тюмени мужчина, работник железной дороги 1954 года рождения, потерял сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия, но мужчина скончался», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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На железнодорожном вокзале в Тюмени погиб мужчина 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. «По предварительным данным, утром 1 июня, на платформе номер 3 железнодорожного вокзала Тюмени мужчина, работник железной дороги 1954 года рождения, потерял сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия, но мужчина скончался», — передает пресс-служба ведомства. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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