Курганец угнал автомобиль ради бензина

Житель Курганской области узнал УАЗ, чтобы слить бензин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Лебяжьевского района (Курганская область) угнал автомобиль УАЗ, чтобы слить бензин. Мужчина был задержан, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«В полицию Лебяжьевского района поступило сообщение от жителя одного из населенных пунктов. Мужчина ночью обнаружил, что его автомобиль УАЗ, который был припаркован в ограде дома, оказался за оградой. Сотрудники полиции задержали по подозрению в угоне 21-летнего ранее судимого молодого человека. По имеющейся информации, злоумышленник планировал слить бензин с указанного автомобиля. Для этого он проник в ограду, завел машину и отъехал на ней на небольшое расстояние. Однако слить бензин гражданин не успел, поскольку на улице появились прохожие. Он бросил транспортное средство и скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — до пяти лет колонии. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.