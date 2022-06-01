Во власти Екатеринбурга провели кадровую чистку из-за коррупции

Дмитрий Фогель говорит, что намерен и дальше работать в отрасли Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ключевом подразделении мэрии Екатеринбурга — департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений (Главархитектуры) — произошли анонсированные URA.RU отставки. Горадминистрацию покинули главный художник города (начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды) Дмитрий Фогель и замначальника Главархитектуры, главный архитектор Андрей Молоков.

Объясняя причины перестановок, источник URA.RU заявил, что на чиновников якобы пали подозрения в конфликте интересов. «Что касается Фогеля, то на него жаловались коммерсанты, согласовывавшие вывески на своих фасадах, а по Молокову — не знаю, что конкретно. Еще одна претензия к нему — безынициативность», — поделился собеседник. Другой источник в мэрии, хорошо знающий Молокова, при этом отметил, что, по его мнению, подозрения беспочвенны: «Он бессребреник».

Сам Молоков в разговоре корреспондентом сказал, что останется в отрасли, а все остальные вопросы строит адресовать «руководству», то есть вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. Но тот от комментариев по теме воздерживается. Фогель же объяснил причину своего увольнения сменой управленческой команды. «[По поводу жалоб бизнесменов] у меня информации нет», — добавил дизайнер.

По данным агентства, вместе с Молоковым из администрации ушла еще один замруководителя Главархитектуры — Татьяна Браун, бывший первый вице-мэр Ивделя. «Ей просто не удалось выстроить отношения внутри мэрии и с застройщиками», — объяснил один из инсайдеров.

Как писало URA.RU, с 1 июня к работе в Главархитектуры приступил новый начальник — Руслан Габдрахманов, несколько лет возглавлявший «Мастерскую генплана». Он сменил Алексея Храмова, который возвращается в «Синару-Девелопмент». Инициатор всех этих рокировок — вице-мэр Галямов, который решался на них целый год (он работает в мэрии с апреля 2021-го).

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