Жительница Кургана Татьяна Анатольевна отправила посылку с кормом в помощь приюту собак из Донецка. Об этом сообщают администраторы Донецкого городского благотворительного фонда «ПИФ» в соцсети «ВКонтакте».
«От всего сердца благодарим наших дарителей за подарки для хвостиков приюта! В том числе мы получили посылку от Татьяны Анатольевны из Кургана», — говорится в посте приюта. Также администраторы прикрепили фотографии посылок. Неравнодушные люди со всей России отправляют корм, лекарства, обработку от клещей и средства по уходу для собак, а также резиновые перчатки для самих волонтеров.
Сейчас в ПИФе содержатся 800 собак, около 100 из них нуждаются в лечении. На сегодняшний день запас корма в приюте составляет 4 тонны, по словам волонтеров, этого недостаточно для такого количества собак. Денег на покупку медикаментов и корма у фонда не хватает, поэтому они ведут регулярный сбор средств.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области направили специальный вагон с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой республик. Отправка груза прошла в рамках всероссийской акции «Поезд добра».
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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Неравнодушные граждане отправляют латексные перчатки для волонтеров и средства от блох для собак
Донецкий городской благотворительный фонд «ПИФ» в соцсети «ВКонтакте»
В том числе приют получает посылки с медикаментами и перчатками для вычесывания шерсти
Донецкий городской благотворительный фонд «ПИФ» в соцсети «ВКонтакте»
Жительница Кургана Татьяна Анатольевна отправила посылку с кормом в помощь приюту собак из Донецка. Об этом сообщают администраторы Донецкого городского благотворительного фонда «ПИФ» в соцсети «ВКонтакте». «От всего сердца благодарим наших дарителей за подарки для хвостиков приюта! В том числе мы получили посылку от Татьяны Анатольевны из Кургана», — говорится в посте приюта. Также администраторы прикрепили фотографии посылок. Неравнодушные люди со всей России отправляют корм, лекарства, обработку от клещей и средства по уходу для собак, а также резиновые перчатки для самих волонтеров. Сейчас в ПИФе содержатся 800 собак, около 100 из них нуждаются в лечении. На сегодняшний день запас корма в приюте составляет 4 тонны, по словам волонтеров, этого недостаточно для такого количества собак. Денег на покупку медикаментов и корма у фонда не хватает, поэтому они ведут регулярный сбор средств. Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области направили специальный вагон с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой республик. Отправка груза прошла в рамках всероссийской акции «Поезд добра». Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.