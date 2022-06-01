Глава РАН выступил против разрыва связей с иностранными учеными

01 июня 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Связи российских и зарубежных ученых не должны разрываться, пояснил президент РАН Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российским ученым «ни в коем случае» нельзя разрывать связи с иностранным научным сообществом, несмотря на санкции и испортившиеся отношения с Россией. Такое заявление сделал президент Российской академии наук Александр Сергеев на Общем собрании РАН. «Все понимаем, понимаем и позицию властей, и министерств. Но связи ученых с [иностранными] учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться», — заявил он, трансляция мероприятия есть на официальном сайте журнала «Научная Россия». По словам академика, в нынешней обстановке, наоборот, необходимо понять, как следует выстраивать научное взаимодействие, пишет «Национальная служба новостей». Ранее ученые из Канады, США и Великобритании также призвали не прекращать сотрудничество с российскими коллегами. По их словам, это стало бы серьезным препятствием для интересов и ценностей, которые включают достижение прогресса в решении глобальных проблем. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Этот шаг также необходим для защиты жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, который продолжался восемь лет. В США и Евросоюзе осудили это решение и ввели против России жеские санкции. После этого в западных странах появилась русофобия, коснувшаяся и российских ученых. В частности, европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российским ученым «ни в коем случае» нельзя разрывать связи с иностранным научным сообществом, несмотря на санкции и испортившиеся отношения с Россией. Такое заявление сделал президент Российской академии наук Александр Сергеев на Общем собрании РАН. «Все понимаем, понимаем и позицию властей, и министерств. Но связи ученых с [иностранными] учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться», — заявил он, трансляция мероприятия есть на официальном сайте журнала «Научная Россия». По словам академика, в нынешней обстановке, наоборот, необходимо понять, как следует выстраивать научное взаимодействие, пишет «Национальная служба новостей». Ранее ученые из Канады, США и Великобритании также призвали не прекращать сотрудничество с российскими коллегами. По их словам, это стало бы серьезным препятствием для интересов и ценностей, которые включают достижение прогресса в решении глобальных проблем. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Этот шаг также необходим для защиты жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, который продолжался восемь лет. В США и Евросоюзе осудили это решение и ввели против России жеские санкции. После этого в западных странах появилась русофобия, коснувшаяся и российских ученых. В частности, европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей.