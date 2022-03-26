Западные ученые поддержали Россию

26 марта 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Ученые из США, Канады и Великобритании призвали продолжать сотрудничество с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ученые из Канады, США и Великобритании призвали не прекращать сотрудничество с российскими коллегами. Они опубликовали открытое письмо в журнале Science. «Мы настоятельно призываем политиков наших стран и наши научно-технические сообщества избегать осуждения всех российских ученых. Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями», — передает NEWS.RU текст письма. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным шагом, который необходим для защиты жителей Донбасса от геноцида. В США и Евросоюзе осудили это решение и ввели против России новые санкции. На фоне спецоперации в Европе также началась волна русофобии, коснувшаяся и российских ученых. В частности, европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей. В МИД РФ заявили, что нынешняя русофобия напоминает откровенный расизм. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученые из Канады, США и Великобритании призвали не прекращать сотрудничество с российскими коллегами. Они опубликовали открытое письмо в журнале Science. «Мы настоятельно призываем политиков наших стран и наши научно-технические сообщества избегать осуждения всех российских ученых. Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями», — передает NEWS.RU текст письма. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным шагом, который необходим для защиты жителей Донбасса от геноцида. В США и Евросоюзе осудили это решение и ввели против России новые санкции. На фоне спецоперации в Европе также началась волна русофобии, коснувшаяся и российских ученых. В частности, европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей. В МИД РФ заявили, что нынешняя русофобия напоминает откровенный расизм.