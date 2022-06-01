Бывшие курганские силовики устроились в структуру правительства

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Бывшие сотрудники полиции и МЧС устроились на работу в областной департамент (архивное фото) Фото:

Экс-заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Валерий Земляных устроился на работу в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Информация опубликована на сайте ведомства. В структуре правительства работает и бывший высокопоставленный полицейский Тарас Будко.

«Заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области — начальник управления защиты населения от ЧС Валерий Николаевич Земляных», — указано на сайте. В приемной департамента URA.RU подтвердили, что Земляных у них работает.

Ранее туда устроился бывший глава следственного управления в УМВД по Курганской области Тарас Будко. Он является главным инженером. Бывшими сотрудниками МЧС также являются директор департамента Станислав Носков и его первый заместитель Олег Поршаков.

URA.RU писало, что Земляных в конце декабря прошлого года ушел на пенсию. Будко покинул следственное управление в УМВД по Курганской области весной 2021 года.

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Экс-заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Валерий Земляных устроился на работу в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Информация опубликована на сайте ведомства. В структуре правительства работает и бывший высокопоставленный полицейский Тарас Будко. «Заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области — начальник управления защиты населения от ЧС Валерий Николаевич Земляных», — указано на сайте. В приемной департамента URA.RU подтвердили, что Земляных у них работает. Ранее туда устроился бывший глава следственного управления в УМВД по Курганской области Тарас Будко. Он является главным инженером. Бывшими сотрудниками МЧС также являются директор департамента Станислав Носков и его первый заместитель Олег Поршаков. URA.RU писало, что Земляных в конце декабря прошлого года ушел на пенсию. Будко покинул следственное управление в УМВД по Курганской области весной 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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