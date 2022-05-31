Многодетную семью из ХМАО пригласили на разговор с Путиным

Президент России Владимир Путин пообещал помочь многодетной семье из Нижневартовска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многодетная семья Николая и Инги Вилькишовой из Нижневартовска, награжденная орденом «Родительская слава» пообщалась с президентом России Владимиром Путиным в Международный день защиты детей. Трансляция встречи была организована в социальных сетях телеканала Russia Today.

Инга Вилькишова поблагодарила президента России за внимание к проблемам многодетных семей и озвучила предложение, которое требует федеральной поддержки. У югорской семьи один из восьми детей родился с синдромом дауна и в такой ситуации им требуются специальные меры поддержки. «Предложение такое чтобы на федеральном уровне рассмотрели возможность оплачивать перелет на санаторно-курортное лечение детям инвалидам и их сопровождающим. Вне зависимости от каких-либо условий. Чтобы каждая семья получила возможность выбора как им добираться на санаторно-курортное лечение. Это тоже такая поддержка для таких семей», — озвучила идею Вилькишова.

Президент РФ обещал обсудить это предложение вместе с членами российского правительства. «Хорошо, я пометил, мы обязательно с коллегами в правительстве пообсуждаем, сделаем необходимый анализ и решение будем искать, думаю что найдем. Что касается вашей ситуации. Нам нужно своевременно т в полном объеме на современном уровне проводить скрининг, проводить обследование беременных женщин. Это чрезвычайно важная вещь», — отметил Путин и в завершении разговора поздравил нижневартовскую семью с Международным днем защиты детей.

На официальном сайте органов государственной власти ХМАО сообщается, что семье Вилькишовых в преддверии праздника был вручен орден «Родительская слава» за достойное воспитание детей. Награждение состоялось 27 мая в Тюмени. А сам орден вручил уральский полпред Владимир Якушев.

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