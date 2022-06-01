Вирусолог Волчков объяснил, как защититься от оспы обезьян

02 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Зараженный не знает о наличии заболевания несколько дней, сказал Павел Волчков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы избежать заражения оспой обезьян, нужно не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и просить своего полового партнера сдать анализы на инфекции. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости», — сказал Павел Волчков. По его словам, человек достаточно быстро понимает, что не здоров. «При оспе обезьян не так велик латентный период. Он длится фактически несколько дней, когда вирус уже в физиологических жидкостях в достаточных концентрациях, но человеку еще не ощутил, что он болен», — отметил вирусолог. Эксперт подчеркнул, что поэтому карантинные и превентивные меры помогли бы избежать заражений. В начала мая текущего года оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии. По данным Роспоребнадзора, в Россию оспа обезьян не пришла. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Чтобы избежать заражения оспой обезьян, нужно не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и просить своего полового партнера сдать анализы на инфекции. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости», — сказал Павел Волчков. По его словам, человек достаточно быстро понимает, что не здоров. «При оспе обезьян не так велик латентный период. Он длится фактически несколько дней, когда вирус уже в физиологических жидкостях в достаточных концентрациях, но человеку еще не ощутил, что он болен», — отметил вирусолог. Эксперт подчеркнул, что поэтому карантинные и превентивные меры помогли бы избежать заражений. В начала мая текущего года оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии. По данным Роспоребнадзора, в Россию оспа обезьян не пришла.