Оспа обезьян распространилась по всей Европе

20 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В ряде стран выявлены десятки зараженных обезьяньей оспой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вспышка обезьяньей оспы в Европе Оспа обезьян распространяется по всему миру. Случаи заражения зафиксированы в странах Европы, США, Германии и Австралии. В Минздраве Британии сообщили об 11 новых случаях заражения обезьяньей оспой. Днем ранее было зарегистрировано два случая и общее число зараженных достигало девяти, пишет The Telegraph. Число случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30. Ранее сообщалось о семи зараженных, сообщает газета Pais со ссылкой на испанский Минздрав. В Португалии зарегистрировано 23 инфицированных, передает издание Publico со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны. В Бельгии зафиксированы два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Католического университета Левена. В Германии тем временем обнаружен первый случай обезьяньей оспы, сообщили в Институте микробиологии Бундесвера, передает издание Focus. Также первый случай заражения выявлен в Австралии, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. В Италии первым зараженным оспой стал молодой человек, вернувшийся с Канарских островов, уточняет Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани»). Вслед за Италией первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован во Франции, приводит данные местного Минздрава телеканал BFMTV. В Швеции также выявлен случай заражения, сообщил минздрав. На сайте канадского правительства сообщается о двух случаях заражения. Один из заболевших — приехавший в страну американец. При этом в США первым заболевшим стал житель Массачусетса, недавно вернувшийся из Канады, передает американский телеканал ABC News. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание. Вирус передается от животных человеку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оспа обезьян распространяется по всему миру. Случаи заражения зафиксированы в странах Европы, США, Германии и Австралии. В Минздраве Британии сообщили об 11 новых случаях заражения обезьяньей оспой. Днем ранее было зарегистрировано два случая и общее число зараженных достигало девяти, пишет The Telegraph. Число случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30. Ранее сообщалось о семи зараженных, сообщает газета Pais со ссылкой на испанский Минздрав. В Португалии зарегистрировано 23 инфицированных, передает издание Publico со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны. В Бельгии зафиксированы два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Католического университета Левена. В Германии тем временем обнаружен первый случай обезьяньей оспы, сообщили в Институте микробиологии Бундесвера, передает издание Focus. Также первый случай заражения выявлен в Австралии, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. В Италии первым зараженным оспой стал молодой человек, вернувшийся с Канарских островов, уточняет Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани»). Вслед за Италией первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован во Франции, приводит данные местного Минздрава телеканал BFMTV. В Швеции также выявлен случай заражения, сообщил минздрав. На сайте канадского правительства сообщается о двух случаях заражения. Один из заболевших — приехавший в страну американец. При этом в США первым заболевшим стал житель Массачусетса, недавно вернувшийся из Канады, передает американский телеканал ABC News. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание. Вирус передается от животных человеку.