Мэрия Челябинска продает недострой обанкроченной фабрики

Недострой изъят по решению суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставила на продажу площади обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте, 11. Недостроенный объект изъят у собственника по решению суда.

«Изъять у закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик», г. Челябинск, объект незавершенного строительства, площадь застройки 695 квадратных метров, со степенью готовности 10%, путем продажи с публичных торгов. Объект расположен по адресу: Свердловский тракт, 11, в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в извещении на сайте мэрии Челябинска.

По документам, вид разрешенного использования — размещение многоэтажной автостоянки. Начальная цена участка с недостроенным объектом составляет 1 миллион 74 тысячи рублей. Заявки принимаются со 2 июня по 8 июля. Аукцион пройдет в электронной форме 12 июля.

Ранее мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда. Недострой был изъят, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков нарушили условия договора, заморозив стройку.