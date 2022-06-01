01 июня 2022

Мэрия Челябинска продает недострой обанкроченной фабрики

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Недострой изъят по решению суда Фото:

Мэрия Челябинска выставила на продажу площади обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте, 11. Недостроенный объект изъят у собственника по решению суда.

«Изъять у закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик», г. Челябинск, объект незавершенного строительства, площадь застройки 695 квадратных метров, со степенью готовности 10%, путем продажи с публичных торгов. Объект расположен по адресу: Свердловский тракт, 11, в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в извещении на сайте мэрии Челябинска.

По документам, вид разрешенного использования — размещение многоэтажной автостоянки. Начальная цена участка с недостроенным объектом составляет 1 миллион 74 тысячи рублей. Заявки принимаются со 2 июня по 8 июля. Аукцион пройдет в электронной форме 12 июля.

Ранее мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда. Недострой был изъят, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков нарушили условия договора, заморозив стройку.

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Мэрия Челябинска выставила на продажу площади обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте, 11. Недостроенный объект изъят у собственника по решению суда. «Изъять у закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик», г. Челябинск, объект незавершенного строительства, площадь застройки 695 квадратных метров, со степенью готовности 10%, путем продажи с публичных торгов. Объект расположен по адресу: Свердловский тракт, 11, в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в извещении на сайте мэрии Челябинска. По документам, вид разрешенного использования — размещение многоэтажной автостоянки. Начальная цена участка с недостроенным объектом составляет 1 миллион 74 тысячи рублей. Заявки принимаются со 2 июня по 8 июля. Аукцион пройдет в электронной форме 12 июля. Ранее мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда. Недострой был изъят, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков нарушили условия договора, заморозив стройку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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