Замороженный объект забрали по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставила на аукцион недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда. Недострой был изъят по решению Центрального районного суда. Застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков заморозили стройку, нарушив условия договора.

«Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Стройкомплекс-97“ Юрченкова Алексея Евстафьевича, индивидуального предпринимателя Селиванова Дмитрия Николаевича объект незавершенного строительства с общей площадью застройки 2 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28%. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. Труда, будет продан путем продажи с публичных торгов», — говорится в постановлении на сайте мэрии.

Огороженный участок находится возле школы бокса «Урал», вблизи «Гагарин-парка» и «Уральской молнии», рядом с Центральным стадионом. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила его в аренду для возведения спортивно-развлекательного комплекса. До 2016 года чиновники без торгов продлевали договор аренды земли с компанией, при этом стройка была заморожена. Решение об изъятии подтвердил областной суд. Теперь недостроенное офисное здание выставлено на торги. Получить комментарий в фирме не удалось, номер абонента недоступен.

Аукцион по продаже недостроенного офисного здания уже планировали провести, но не нашлось желающих. Начальная цена лота на будущих торгах — почти 38 млн 350 тыс. рублей.

Ранее мэрия выставила на торги земельный участок с недостроенной автозаправочной станцией на Бродокалмакском тракте. Объект был изъят по решению суда.